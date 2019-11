Habitantes da ilha das Flores estão mais isolados do que nunca

Porto das Lajes, ilha das Flores

A ilha das Flores, nos Açores, continua sem porto desde a passagem do furacão Lorenzo há mais de um mês e há empresas que ameaçam começar a despedir, em breve, por falta de produtos para os respetivos negócios. Esta sexta-feira à noite reúne-se o conselho da ilha, um órgão comunitário, para procurar soluções porque os cerca de quatro mil habitantes estão mais isolados que nunca.

O abastecimento está dependente de um barco pequeno, que tem falhas mas é o único que consegue atracar no porto que o furacão desfez.

"Transporta, no máximo, a carga equivalente a dez contentores quando nós tínhamos normalmente, de 15 em 15 dias, um barco que trazia 60. É uma questão de fazer contas e ver que o abastecimento está muito aquém daquele que era feito regularmente quando tínhamos a operação quinzenal", explicou à TSF Paulo Reis, vice-presidente do conselho da ilha das Flores.

Paulo Reis é vice-presidente do conselho da ilha das Flores, um órgão de tipo comunitário que existe apenas no arquipélago e que junta quase um por cento dos quatro mil habitantes da ilha, onde o desemprego espreita a cada esquina.

"As empresas são muito pequenas e é claro que estão a passar por momentos muito difíceis. Não conseguem aguentar a situação muito para além do mês de novembro. Começa a ser muito difícil aguentar os funcionários porque não têm faturação", afirmou o vice-presidente do conselho da ilha das Flores.

Quem vive nas Flores tem pouco a que se agarrar para viver. A maioria agarra-se à terra, mas também não tem como escoar os produtos ou os animais.

"A exportação de gado neste momento está muito limitada porque, por exemplo, a viagem de ontem só levou três animais. A construção civil está estrangulada. Se alguém quiser comprar um carro ou alguma coisa, não consegue", acrescentou Paulo Reis.

Inicialmente a Força Aérea chegou a falar na hipótese de enviar um C-130 para reforçar o abastecimento até que estejam concluídas as obras do Porto das Flores, mas até agora não apareceu nenhum avião. A esperança está num barco maior que possa chegar àquela terra.