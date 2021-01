Habitantes do Corvo anseiam regressar à normalidade depois de testes em massa na ilha

© Carlos Alberto / Global Imagens

Quase um ano depois do início da pandemia crescia a esperança da ilha do Corvo passar incólume ao vírus da Covid-19, mas um caso positivo detetado na semana passada acabou por trocar as voltas aos corvinos.

"As coisas demoram a chegar ao Corvo mas chegam", brinca João Machado, natural da ilha mais pequena do arquipélago dos Açores.

O corvino admite que a população tinha a expectativa de evitar a entrada do vírus na ilha "porque as vacinas estavam quase a chegar e estávamos já com a ideia de que, se calhar, podíamo-nos safar a esta situação".

O vírus trocou-lhes as voltas depois de ter sido identificado o primeiro caso positivo da Covid-19 no sábado, um residente na ilha que viajou para o continente. O caso foi identificado na sequência de um teste realizado ao sexto dia aos passageiros que chegam de fora do arquipélago ou da ilha de São Miguel, que está classificada como zona de "alto risco" de transmissão.

A notícia deixou a ilha em sobressalto: "Foi um bocadinho alarmante no início porque sendo uma comunidade pequena, nós estamos constantemente juntos."

João Machado explora o bar dos bombeiros e teve de fechar portas, tal como os outros dois cafés e pastelarias e o único restaurante da ilha.

Para quem está habituado a circular livremente pela pela ilha não é fácil ficar em casa mas João Machado já arranjou novas formas de entretenimento.

"Nem que seja jogar às cartas virtualmente com os nossos amigos com quem jogávamos todos os dias", conta.

João Machado admite que é preciso manter a saúde mental, numa altura em que a ilha está em confinamento. "É uma ilha pequena, já nos obriga a alguma ginástica mental e então agora ainda mais com isto", afirma.

Já várias pessoas foram testadas, desde funcionários de cafés, mercearias e utentes da Santa Casa da Misericórdia. Todos os testes deram negativo.

O presidente da Câmara Municipal da Vila do Corvo, José Manuel da Silva, acrescenta que esta quinta-feira começa a testagem em massa dos restantes habitantes da ilha.

"Vai ser feito no ginásio da escola por ser um espaço maior e permitir mais de uma pessoa a testar ao mesmo tempo, permite que as pessoas entrem por uma porta e saiam por outra para evitar contactos", explica.

Em declarações à TSF, José Manuel da Silva não sabe quando vai ser levantado o confinamento na ilha, mas o autarca espera que os testes continuem a dar negativo para que as autoridades de saúde aliviem as medidas de segurança e a população corvina possa regressar à normalidade, longe da realidade vivida no continente.

"Basta ligar a televisão todos os dias e perceber que, mesmo assim, nós até estamos aqui num cantinho do céu", suspira.

