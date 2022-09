Helicóptero caiu no combate aos incêndios em Braga. Piloto está a ser estabilizado

© Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

Um helicóptero de combate a incêndios caiu esta tarde, pelas 19h30, enquanto combatia o fogo em Amares, avançou o Jornal de Notícias e confirmou a TSF junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O piloto da aeronave foi encontrado consciente e com lesões nos membros inferiores, estando a ser estabilizado no local antes de ser transportado para o hospital.

Está a ser criado um perímetro de segurança no local para, nas próximas horas, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) começar a investigar as causas do acidente.

O acidente deu-se numa zona de difícil de acesso em Paranhos, no concelho de Amares.

Fonte ligado ao setor da aviação adiantou à Lusa, pelas 21h00, que o piloto ainda se encontrava encarcerado no helicóptero, dando conta de que a viatura de desencarceramento não conseguia chegar ao local do acidente.

Segundo a mesma fonte, o aparelho trata-se de um Bell 412, operado pela Helibravo e sediado nos Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, e que o acidente aconteceu "após a última largada do dia" e depois de "embater num cabo de muito alta tensão".

O alerta para este incêndio foi dado pelas 17h48 e, segundo a página da ANEPC, há 53 operacionais a combater o fogo, apoiados por 13 veículos.