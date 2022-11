Heliporto do Hospital de São João vai ficar pronto até ao final do ano

© Telmo Pinto/Global Imagens

A cidade do Porto é, ainda, a única cidade do país com dois hospitais centrais sem capacidade para receber helicópteros, mas essa realidade vai mudar a partir do próximo ano.

De acordo com uma fonte do Hospital de São João, as obras para a construção do heliporto naquela instituição vão ficar concluídas até ao final de 2022, conforme estava previsto.

Nessa medida, garantiu a mesma fonte, no primeiro semestre de 2023, a infraestrutura vai ser sujeita a testes para obter a certificação necessária, de modo a receber helicópteros, sendo que deverá começar a operar no segundo semestre do próximo ano.

O novo heliporto, constituído por uma plataforma quadrada com seis metros de altura e 25 metros de largura, terá uma manga com ligação direta às urgências do hospital, o que permitirá levar os doentes rapidamente até às salas médicas.

A obra, orçada em 1,7 milhões de euros, é financiada em 70% por fundos europeus e vai funcionar 24 horas por dia.