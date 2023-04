Henrique Barros diz que "não se pode declarar o fim da pandemia", mas está "próximo"

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Carvalho Araújo e Rui Oliveira Costa 06 Abril, 2023 • 21:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decretou esta quinta-feira o fim da obrigatoriedade da utilização de máscaras na saúde, mas o epidemiologista Henrique Barros considera que ainda não se pode falar no fim da pandemia, ainda que este esteja próximo.

"Naturalmente que neste momento, com a vacinação e a convivência do vírus nas suas diferentes variantes com a população, a gravidade dos casos não tem rigorosamente nada a ver com o que foi na fase inicial, como é típico deste género de infeções, mas não se pode declarar o fim da pandemia. Ainda não há evidência de que isso se possa dizer", disse à TSF o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Henrique Barros avisa que "não se pode confundir a evolução de uma infeção que emergiu há pouco mais de três anos com um conjunto de medidas que são tomadas em função da dinâmica da infeção e do peso que ela tem na saúde das pessoas".

Ouça as declarações de Henrique Barros à TSF 00:00 00:00

Ainda assim, o epidemiologista antevê que isso possa estar próximo: "O fim da pandemia vai, quase de certeza absoluta, ocorrer num período relativamente próximo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os casos subiram extraordinariamente, tiveram uma fase de aumento e diminuição e agora irão lentamente desaparecer."

Para o futuro, a análise de Henrique Barros é que se torne semelhante a outras infeções respiratórias comuns.

"O que vai acontecer no futuro, provavelmente é aquilo que se pensa e se diz há muito tempo, que a doença permanecerá numa forma em que os vírus vão estando presentes, vão acontecendo infeções e quando se acumulam suscetíveis ou em momentos em que é mais fácil a infeção ocorrer - por exemplo, nos períodos mais frios - irá haver surtos um pouco como nós temos com outras infeções respiratórias habituais, por exemplo, nas estações frias do ano", prevê o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Fim da pandemia está "relativamente próximo" 00:00 00:00

O epidemiologista Henrique Barros não quis apresentar uma meta para o fim da pandemia e recusou comentar a escolha do Governo.

O Governo aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que acaba com obrigatoriedade do uso de máscaras em "estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais de acolhimento, serviços de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou com deficiência e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados".

A utilização de máscaras ainda era obrigatória nestes espaços ao abrigo das medidas de combate à pandemia de Covid-19.