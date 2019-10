Esta terça-feira é noite de "chuva de estrelas"

© Sara Matos/Global Imagens

Vai ser visível na noite desta terça-feira, a partir das 20h00, uma "chuva de estrelas". São os meteoros das Oriónidas, com origem nos detritos do cometa Halley, que vão ser vistos a rasgar o céu.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o número de "partículas" do Halley a cruzar a atmosfera será de 20 por hora. É nesta altura que o fenómeno regista o seu momento alto.

"As Oriónidas terão o instante da atividade máximano no dia 22 pelas 20 horas um dia depois do Quarto Minguante e um período de atividade mais alargado (Período de Visibilidade de 02/10 a 07/11)", escreve o Observatório Astronómico de Lisboa.

"Como tanto as Dracónidas como as Oriónidas são chuvas de fraca intensidade, para as observar aconselhamos evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades, e procurar um horizonte desimpedido", acrescenta.