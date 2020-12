Hoje pode nevar até no Alentejo e Algarve. Prevista queda de neve a partir dos 600 metros

Neve © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê queda de neve, a partir dos 600 metros de altitude, esta sexta-feira, nas regiões Norte e Centro do país.

As previsões apontavam para aguaceiros nestas duas regiões, com queda de neve a partir dos 1400 a 1600 metros, mas esta desceu para os 600 a 800 metros. O IPMA prevê mesmo até a possibilidade de queda de neve nas serras de São Mamede, no Alentejo, e de Monchique, no Algarve.

Está ainda previsto vento forte no litoral e nas terras altas, com uma forte agitação marítima na costa ocidental.

Para esta sexta-feira, podemos contar ainda com períodos de céu muito nublado e chuva - que poderá até ser de granizo e acompanhada de trovoada - e com a descida das temperaturas máximas.

Neve já

As aulas já foram suspensas devido à queda de neve, esta sexta-feira, em Montalegre, no distrito de Vila Real, deixando em casa cerca de 700 alunos.

Os meios da Proteção Civil estão no terreno em operações de limpeza das estradas, segundo a agência Lusa.

No distrito de Vila Real, há ainda registo de queda de neve noutros concelhos, como nas zonas mais altas de Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Valpaços ou Mondim de Basto.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), é possível circcular nas principais vias rodoviárias da região, mas aconselha-se precaução na zona Autoestrada 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona da serra do Marão.