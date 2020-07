"Hoje Reguengos, amanhã Villanueva del Fresno". Autarcas espanhóis querem fechar fronteira

Ambulância em Reguengos de Monsaraz © LUSA

Dois municípios espanhóis estão a pedir o encerramento de fronteiras com Portugal na província de Badajoz. Os autarcas de Villanueva del Fresno e Valencia del Mombuey, estão preocupados com o surto em Reguengos de Monsaraz e por isso escreveram uma carta ao governo regional da Estremadura a pedir o encerramento das fronteiras até à criação de protocolos de saúde transfronteiriços.

O alcaide de Villanueva del Fresno, Ramón DíazFarias, explica que não estão contra Portugal mas defende que são necessárias medidas mais apertadas para combater a covid-19.

"Não é Espanha contra Portugal nem Portugal contra Espanha. São os dois países unidos contra o coronavirus. Digo isto porque muita gente só lê os títulos das notícias e não percebem do que se trata. O que nós pedimos é o encerramento das fronteiras para que as autoridades sanitárias e de saúde pública de Espanha e Portugal possam chegar a acordo sobre uma forma de controlo das fronteiras contra o vírus nesta zona raiana", defende Ramón Díaz Farias.

"Isto não tem nada a ver com um surto em Lisboa ou um surto em Madrid. Em Espanha, com 80 casos na Galiza confinaram-se 80 mil pessoas. Em Portugal, com mais de 100 casos, não se confinou a população de Reguengos de Monsaraz", refere o alcaide espanhol.

"Hoje é Reguengos, amanhã pode ser Villanueva del Fresno", diz ainda o autarca.

