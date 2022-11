© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Um homem caiu este domingo numa pedreira em Estromoz, distrito de Évora. A informação foi confirmada à TSF pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora.

De acordo com o portal da Proteção Civil, a operação de resgate está em curso e conta com 30 operacionais, dez viaturas e um helicóptero do INEM.

A vítima já foi resgatada e transportada para o Hospital de Évora. De acordo com o CDOS, trata-se de um ferido leve.