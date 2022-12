Detida mãe de Jéssica, criança de três anos que morreu em Setúbal por maus tratos

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Foram detidos, esta quinta-feira, um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade, por suspeitas relacionadas com a morte de Jéssica, de três anos, em junho deste ano, em Setúbal, adiantou a Polícia Judiciária (PJ).

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciaria competente - DIAP de Setúbal, deteve, fora de flagrante delito, de duas pessoas, suspeitas de estarem relacionados com a morte de uma criança de 3 anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta "ama"", pode ler-se no comunicado da PJ enviado à TSF.

Fonte policial adiantou à agência Lusa tratar-se da mãe de Jéssica e de um homem cuja intervenção no caso não especificou.

"Os detidos, um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade, vão ser presentes, às autoridades judiciárias competentes, para sujeição o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", acrescenta.

Contactada pela TSF, a PJ remete esclarecimentos para mais tarde.

Este processo tinha já três detidos, que em junho ficaram em prisão preventiva: uma mulher a quem a mãe da criança devia dinheiro, inicialmente identificada como ama, o seu marido e a filha.

A criança terá sido vítima de maus tratos enquanto estava na casa da "suposta ama". Ainda foi transportada ao Hospital de São Bernardo, onde foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu aos ferimentos.

As autoridades suspeitam que o crime tenha alegadamente sido motivado por uma dívida de centenas de euros da mãe da criança.

Em atualização