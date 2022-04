Homem encontrado morto na via pública com sinais de esfaqueamento

Lisboa, 11/05/2010 - Primeiro dia de visita do Papa Bento XVI a Portugal. Hora : 17:51 Local : Av. Liberdade Na Foto : Fita Policia ( Reinaldo Rodrigues / Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira após sofrer "perfurações no tórax" na via pública na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, em circunstâncias por apurar, disse à Lusa fonte da PSP de Lisboa.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o alerta de que uma pessoa estava caída no chão com ferimentos foi dado através de uma chamada para o 112, às 06h25.

"Ao chegar ao local, a viatura médica de emergência e reanimação do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] deu conta de que o homem, de cerca de 50 anos, apresentava duas perfurações no tórax, supostamente provocadas por arma branca, e encontrava-se em paragem respiratória", disse.

Apesar das manobras de reanimação, o médico da viatura médica acabou por declarar o óbito, pelas 07h20.

A Polícia Judiciária encontra-se a investigar, de acordo com o Cometlis.

Segundo a edição 'online' do Correio da Manhã, "o homem era sem-abrigo e estava a pernoitar junto a um escritório pela primeira vez".

"Por esse motivo, terá havido desavenças com outro sem-abrigo", indica o jornal.