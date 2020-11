Hospitais de Coimbra implantam dispositivo inovar em vítima de AVC hemorrágico

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra © Maria João Gala/Global Imagens

Por Lusa/TSF 18 Novembro, 2020 • 19:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma equipa de neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) implantou um dispositivo inovador numa vítima de AVC hemorrágico, o primeiro em Portugal, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o CHUC refere que a intervenção realizada pela equipa do Serviço de Neurocirurgia, sob a direção de Marcos Barbosa, permitiu combinar "uma irrigação automatizada com uma aspiração controlada, através de um cateter de duplo lúmen".

"A cirurgia foi efetuada num doente do género masculino, de 56 anos de idade, vítima de um AVC [acidente vascular cerebral] hemorrágico, que se estendia ao espaço intraventricular", adianta a nota.

De acordo com a equipa, "o cateter é introduzido dentro do ventrículo, favorecendo assim uma drenagem mais completa e reduzindo a possibilidade de bloqueio do cateter, permitindo ainda uma monitorização contínua da pressão intracraniana, tudo apenas num único sistema".

"Depois de efetuada a cirurgia, este tipo de doentes tem necessidade absoluta de cuidados neurocríticos, razão pela qual o doente ficou internado no Serviço de Medicina Intensiva, onde continua o seu tratamento", explica o comunicado.

Com este novo dispositivo, implantado "pela primeira vez no CHUC e em Portugal", aquela unidade hospitalar espera "contribuir para melhorar significativamente os resultados do tratamento desta grave patologia, que tem uma mortalidade superior a 50% aos 30 dias".

Segundo o CHUC, o dispositivo foi aprovado em 2019 pela União Europeia e pela agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América.