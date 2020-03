Hospitais do Nordeste recebem 180 camas após denúncia de falta de condições

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Depois da denúncia, por parte de um grupo de médicos de que o espaço Covid-19 do hospital de Bragança não tinha condições para acolher e tratar os doentes com o vírus, a direção do hospital veio, na tarde desta segunda-feira, assumir que o edifício em causa tem algumas dificuldades mas que não é verdade que doentes e não doentes se cruzem. A direção diz também que a denúncia se deverá ao medo e à insegurança dos clínicos.

Também o presidente da Câmara da cidade tentou inteirar-se de toda a situação no local, mas foi aconselhado a não entrar por razões de segurança.

Hernâni Dias diz não estar totalmente satisfeito com as explicações que lhe deram mas, ao mesmo tempo, também quer acreditar que a partir de agora haverá alterações importantes para receber os doentes.

"Não saio daqui completamente satisfeito, saio com alguma preocupação mas mais confiante relativamente àquilo que está a ser feito aqui na Unidade Local de Saúde. Compreendi as deficiências existentes ao nível físico mas também pude aperceber-me que na componente técnica tudo está a ser feito dentro daquilo que são as condições atuais e dentro daquilo que são os meios, quer humanos quer materiais."

Combate à Covid-19 recebe reforços em Bragança. Reportagem de Afonso de Sousa. 00:00 00:00

São precisamente esses recursos que a Diretora Clínica da Unidade Local de Saúde do Nordeste anunciou que estarão a ser preparados para fazer face ao vírus.

"O plano que nós temos desenhado já foi alterado com a possibilidade de aumentarmos, aqui em Bragança, pelo menos para mais 20 camas de cuidados intensivos. Mas também em Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Com o plano, que hoje foi alterado, teremos a possibilidade de ter mais 163 camas nas três unidades."

Eugénia Madureira acrescenta que as denúncias feitas pelos médicos de que o espaço Covid-19 no edifício satélite do hospital de Bragança não tem condições para receber os doentes, não são, de todo, verdade.

"As informações que saíram não correspondem à realidade. Os circuitos não se cruzam e não se cruzam doentes e não doentes". No entanto, a diretora clínica reconhece que existem "algumas dificuldades ao nível do edifício."

A diretora atribui a denúncia ao "medo e à insegurança" que se terá apoderado dos clínicos. Eugénia Madureira disse hoje também que nos três hospitais da Unidade Local de Saúde do Nordeste, Bragança, Macedo e Mirandela há 25 profissionais infetados.

Feitas as contas, são mais de 30% do total de casos no distrito de Bragança até às 00h00 deste domingo.