Hospitais portugueses preparam-se para lidar com eventuais casos de coronavírus

Coronavírus já fez mais de cem mortos e infetou milhares de pessoas em vários países

A Direção-Geral da Saúde (DGS) enviou aos hospitais portugueses uma circular interna com os procedimentos a adotar em caso de suspeita de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) proveniente da China.

Os profissionais de saúde devem ter cuidados recordados para evitar o contágio e a propagação do vírus. Caso suspeitem de infeção, devem colocar de imediato em isolamento os doentes que cheguem aos hospitais com sintomas e protege-los com máscaras cirúrgicas. Depois, devem ligar para a linha de apoio da DGS.

Ouvido pela TSF, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares explica o que deve ser feito em caso de suspeita. 00:00 00:00

Até à confirmação do laboratório, os casos suspeitos devem ser mantidos em total isolamento e os profissionais de saúde devem estar, também eles protegidos durante o contacto com o doente. Até porque, lembra Alexandre Lourenço, ainda não são claramente conhecidas as vias de transmissão.

As autoridades de saúde estão a preparar uma rede nacional de prevenção, com reuniões entre hospitais, centros de saúde e administrações regionais de saúde e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

"Temos todas as condições para responder de forma atempada" no Sistema Nacional de Saúde, assegura o presidente da Associação de Administradores Hospitalares.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.



Os sintomas associados à infeção causada pelo coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.