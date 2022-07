Hospitais privados multados por concertação de preços, aeroporto de Lisboa esteve fechado e outros destaques TSF

Arquivo © Global Imagens

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta sexta-feira que aplicou uma multa de mais de 190 milhões de euros a hospitais privados por concertação de preços na negociação com a ADSE. Os visados são o Grupo Trofa Saúde, o Hospital Privado da Trofa, o Hospital Particular do Algarve (HPA), José de Mello Capital e a CUF, Lusíadas SGPS e Lusíadas S.A. e a Luz Saúde, mas também a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada que vai recorrer da decisão.

A marcar o final do dia desta sexta-feira esteve o rebentamento de um pneu de um jato privado que obrigou ao encerramento da única pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, durante cerca de meia hora.

No rescaldo da crise a propósito novo aeroporto de Lisboa, Pedro Siza Vieira considerou, no programa da TSF Bloco Central, que o caso "vem desgastar capital do Governo". O antigo governante aconselhou também António Costa a melhorar o "comando político" para que episódios como o que levou o primeiro-ministro a desautorizar Pedro Nuno Santos não voltem a acontecer.

No Postal do Dia na TSF, Luís Osório vai mais longe ao concluir que a "loucura" do ministro das Infraestruturas lhe matou o futuro.

Ainda na arena política, a semana fecha com o arranque do 40.º Congresso social-democrata, marcado pela tomada de posse da liderança de Luís Montenegro. Mas, antes, Rui Rio ainda tem uma palavra a dizer. Acompanhe a reunião magna do PSD aqui.

Um incêndio em Rio de Mouro obrigou,, esta sexta-feira, as autoridades a deslocarem 20 pessoas, por segurança, regressando às suas casas cerca de duas horas depois. No combate às chamas, dois bombeiros foram assistidos e outros dois sofreram ferimentos ligeiros.

No plano da saúde, soube-se esta sexta-feira que o úmero de infeções pelo vírus Monkeypox triplicou nas últimas duas semanas na Europa, onde já foram confirmados em laboratório mais de 4.500 casos em 31 países e territórios, anunciou esta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A partir desta sexta-feira, cada embalagem de plástico que sirva para acondicionar refeições prontas a consumir tem um custo de 30 cêntimos mais IVA, mas a Deco e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) querem que esta cobrança seja adiada.

A pontuar o dia estiveram também as declarações da ministra da Defesa sobre a igualdade entre homes e mulheres nas Forças Armadas. Helena Carreiras manifestou-se esperançada de que, com mais mulheres em cargos de decisão nas Forças Armadas, seja "mais difícil" haver "pessoas incompetentes" nesses lugares.

A crise nas urgências continua a marcar a atualidade. No Hospital de Braga, o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital estará encerrado desde as 08h00 de domingo até às 08h00 de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho necessárias.

Do mundo do desporto, boas notícias: o português Diogo Ribeiro, de 17 anos, conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro nos 50 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, ao nadar a distância, na final, em 23,38 segundos.