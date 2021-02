Hospital da Luz preparado para receber profissionais de saúde alemães

Atualmente, o Hospital da Luz Lisboa tem disponíveis 106 camas © Mário Cruz/EPA

Por TSF 03 Fevereiro, 2021 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Grupo Luz Saúde garante que o Hospital da Luz Lisboa está preparado para receber a ajuda alemã e refere que, para corresponder ao apelo do Ministério da Saúde, foram realocados doentes, recursos e adaptados espaços em tempo recorde. Pronto para a chegada dos 26 profissionais de saúde alemães está um núcleo com mais oito camas de cuidados intensivos, que vai permitir à equipa trabalhar num espaço único.

"Proporcionando-lhes condições de maior eficiência no tratamento de doentes graves provenientes de hospitais públicos da Região de Lisboa. Enquanto se mantiver em Portugal, a referida equipa de profissionais de saúde contará, assim, permanentemente, com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa, nomeadamente das especialidades médicas de apoio à UCI (unidade de cuidados intensivos), patologia clínica, exames de imagiologia, bem com a garantia das cadeias de abastecimento de consumos clínicos e fármacos", pode ler-se no comunicado do Grupo Luz Saúde.

As camas agora disponibilizadas reforçam a capacidade de resposta já existente para o tratamento de doentes Covid no Hospital da Luz Lisboa. Atualmente, este hospital tem disponíveis 106 camas, das quais 25 são de cuidados intensivos.

"Para a Luz Saúde, este é um momento de compromisso absoluto com o país, com os portugueses e com o sistema nacional de saúde. Mais uma vez, assumimos este compromisso com toda a nossa capacidade e a dedicação de sempre", acrescenta a nota.