Hospital das Forças Armadas acolheu 122 doentes infetados desde outubro

Hospital das Forças Armadas © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

Por Lusa 21 Novembro, 2020 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital das Forças Armadas (HFAR) recebeu, em quase mês e meio, 122 doentes infetados com o novo coronavírus, 106 dos quais no Porto e 16 em Lisboa, informou este sábado o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Em comunicado, é referido que o HFAR "recebeu, desde o dia 10 de outubro, 122 doentes Covid provenientes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"O polo do Porto, em apoio à Administração Regional de Saúde do Norte, acolheu 106 doentes provenientes dos Hospitais de São João, Santo António, Penafiel, Amarante, Pedro Hispano, Guimarães e Famalicão", enquanto em Lisboa foram acolhidos "16 doentes dos Hospitais Beatriz Ângelo e de Setúbal", indica a nota.

De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, "atualmente, encontram-se 34 doentes internados no polo do Porto e 10 doentes no polo de Lisboa" do HFAR, "estando-lhes a ser prestados os devidos cuidados de saúde".

O comunicado assinala também que "as Forças Armadas disponibilizaram ao SNS 40 camas de internamento no HFAR-polo do Porto e 20 camas de internamento e duas camas de cuidados intensivos no HFAR-polo de Lisboa".

Portugal contabiliza pelo menos 3824 mortos associados à Covid-19 em 255 970 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, bem como entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19