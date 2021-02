Hospital de Aveiro recebe doentes de Vila Franca, Torres Vedras e Loures

Ainda esta quarta-feira, o Hospital de Aveiro deve receber mais dois doentes vindos do Hospital Beatriz Ângelo © Rui Oliveira/Global Imagens

O Hospital de Aveiro, que juntamente com os hospitais de Águeda e Estarreja constituem o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), está a receber doentes provenientes de outros hospitais, revelou esta quarta-feira a administração hospitalar.

Segundo um comunicado sobre a situação do combate à pandemia, o CHBV recebeu na terça-feira dois doentes para internamento, um proveniente de Vila Franca de Xira e outro de Torres Vedras.

Durante o dia de hoje, está prevista a chegada de mais dois doentes de outro hospital, o Beatriz Ângelo, de Loures.

De acordo com o comunicado do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, hoje de manhã estavam internados em enfermaria 134 doentes e oito na Unidade de Cuidados Intensivos.

Desses oito nos cuidados intensivos, todos do sexo masculino, quatro têm entre 60 e 69 anos.

No que respeita à realização de testes, os dados reportam a terça-feira e dão conta de terem sido feitos naquele Centro Hospitalar 173 testes à Covid-19, dos quais 12% se traduziram em resultados positivos.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

