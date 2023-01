Hospital de Braga alvo de buscas por suspeitas de violação das regras da contratação pública

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 11 Janeiro, 2023 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária está, esta quarta-feira, a fazer buscas no Hospital de Braga. Em causa estão suspeitas de crimes económicos em violação de regras da contratação pública, avança a CNN Portugal.

"O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", pode ler-se no comunicado enviado à TSF pela instituição hospitalar.

Noutra nota, o hospital garante que sempre cumpriu todas as regras da contratação pública.

Também a Polícia Judiciária confirma as buscas "no âmbito de Inquérito por criminalidade económico-financeira tutelado pelo DIAP-Porto" no hospital e numa empresa do Porto.

Em causa, de acordo com a PJ, "está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela Unidade Hospitalar".

As buscas contaram com a presença de um Magistrado Judicial e um Magistrado do Ministério Público, além de elementos da Polícia Judiciária.

Em atualização