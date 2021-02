Hospital de campanha no Portimão Arena trata doentes covid há um mês

© Maria Augusta Casaca

Sobem-se as escadas do enorme pavilhão com seis mil metros quadrados onde se instalou o hospital de campanha. Lá de cima conseguem ver-se as divisórias que separam os quartos improvisados.

Camas e equipamento médico para tratar doentes, como de um hospital normal se tratasse. "Não é uma unidade de cuidados intensivos, o nosso teto terapêutico é a ventilação não invasiva", esclarece a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Quanto a tudo o resto é uma enfermaria normal. Ana Castro lembra que o Hospital de campanha do Portimão Arena foi criado há um mês para descongestionar não só as unidades do Algarve mas sobretudo as da área de Lisboa e Vale do Tejo. E é isso que tem feito: " 65% dos nossos doentes vêm de fora da região".

A média de idade dos doentes que ali chegam é elevada, anda à volta dos 80 anos. Ao contrário da médica Inês Simões que é ainda muito jovem. Inês abraçou o desafio de integrar desde a primeira hora a equipa que está a trabalhar no hospital improvisado."É um desafio muito bom mas ao mesmo tempo muito gratificante". A médica elogia o facto da equipa que foi formada não se conhecer e ter vindo de vários locais mas " uniram-se todos por uma boa causa".

A enfermeira Monique Cabrita é outro elemento da equipa. Ao princípio, construir quase um hospital de raiz foi complicado mas explica que agora o mais complexo é andar com todo o arsenal de equipamento exigido." É mais exaustivo do que uma enfermaria não covid".

Ana Castro, a presidente do CHUA, também ela médica que arregaçou as mangas e trabalha ao lado de toda a equipa, explica que pelo facto dos doentes terem idades muito elevadas aparecem também casos sociais que é preciso resolver: "Temos casos de doentes a aguardarem testes negativos para poderem voltar aos lares ou outros a quem as famílias já não querem receber". Casos que as assistentes sociais estão a tentar resolver.

E, por isso, a médica Inês Simões considera que é preciso acarinhar ainda mais estes doentes. "Temos pessoas que estavam sentados há 3 dias numa cadeira noutras unidades e que se sentem melhor aqui e temos outras que não percebem onde estão e cujas demências se agudizam."

Diariamente a equipa do Hospital de campanha do Portimão Arena põe os doentes em contacto com as famílias através de uma videochamada. Inês não esquece o caso de um doente em particular. "Um senhor que chegou cá muito mal e fizemos uma videochamada para a família para se despedir. Infelizmente acabou por falecer", lamenta

Mas há também muitos casos de sucesso e de pacientes que se curaram e tiveram alta.

