Hospital de Coimbra tem Unidade de Reabilitação Cardiorrespiratória

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Marta Melo 03 Novembro, 2022 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A unidade de Reabilitação Cardiorrespiratória foi inaugurada esta quinta-feira no Hospital Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e pretende dar uma resposta integrada nas especialidades de fisiatria, cardiologia e pneumologia.

A nova unidade está a funcionar desde o final do mês passado e passa a integrar, num único serviço, uma resposta que já era dada por cada especialidade. Para Sofia Lopes, da unidade de medicina física e de reabilitação, juntar agora as três áreas numa mesma unidade "é muito mais produtivo".

"Podemos discutir os doentes no momento, podemos resolvê-los, podemos orientá-los com muito mais eficiência. Há doentes que poderão ser triados logo de início para entrarem, ou não, em tratamento."

Ouça a reportagem. 00:00 00:00

A unidade está a receber, por semana, 30 doentes para tratamento. São pessoas com problemas cardiovasculares ou respiratórios crónicos, mas a unidade recebe também utentes que recuperam de sequelas de Covid-19. "Foi um grupo de doentes muito significativo", afirma a pneumologista Cidália Rodrigues.

"São doentes, muitas vezes, que ficaram com sequelas respiratórias, sequelas pulmonares, mas também sequelas motoras, grande fadiga, limitação, descondicionamento muscular", acrescenta.

Segundo a pneumologista, nesta nova unidade de reabilitação os doentes fazem "treino de exercício, de controlo ventilatório e técnicas de cinesioterapia", mas há também uma componente educacional com os profissionais a ensinarem a "gerir a doença, as limitações".

"Tudo isto vai tornar o doente, no seu dia-a-dia, mais capaz, com menos limitações, a tolerar melhor a sintomatologia que é muito incapacitante do ponto de vista respiratório", sustenta Cidália Rodrigues.

No Hospital Geral do CHUC foi também inaugurada hoje a Unidade Funcional do Pé Diabético, que junta várias especialidades e a consulta, em funcionamento desde 1991. O coordenador Pedro Ribeiro espera que a nova unidade possa ajudar a inverter os dados da região no que respeita ao pé diabético com o segundo pior resultado.

"Os nossos números só são ultrapassados pelos do Alentejo. O que é muito mau", afirma.

Segundo Pedro Ribeiro, com este novo serviço, a "esperança" é que a situação "melhore até aos melhores níveis do país que são os da zona do Porto".