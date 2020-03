"Hospital de missão" já está montado no Pavilhão Rosa Mota

O autarca do Porto, Rui Moreira, mostra imagens das camas montadas com a ajuda do Exército.

Por TSF/Lusa 31 Mar, 2020 • 21:58

O Pavilhão Rosa Mota, no Porto, entrará, na próxima semana, em funcionamento como "Hospital de Missão" e, com 300 camas, servirá para acolher doentes com poucos sintomas de covid-19 ou até assintomáticos sem "retaguarda familiar", anunciou esta terça-feira a câmara.



"Trata-se da criação, em poucos dias, de um hospital que chamamos de "Hospital de Missão" e que servirá sobretudo para doentes pouco sintomáticos ou assintomáticos, que não tenham retaguarda familiar", afirmou Nuno Santos, adjunto do presidente da Câmara Municipal do Porto.

Mais tarde, nas redes sociais, Rui Moreira partilhou imagens do interior do pavilhão, onde se veem as camas que vão receber doentes com Covid-19. O objetivo é evitar o colapso dos hospitais da cidade, como o de São João e de Santo António.

Em declarações aos jornalistas, à margem da visita ao Pavilhão Rosa Mota que, na próxima semana "pode entrar em funcionamento" enquanto hospital de "retaguarda", Nuno Santos salientou que a gestão hospitalar caberá "à secção regional do Norte da Ordem dos Médicos".

No pavilhão estão, por estes dias, e com a ajuda do exército português, a ser montadas "27 enfermarias no piso superior e algumas enfermarias e salas de contenção no piso inferior", num total de 300 camas.