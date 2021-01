Hospital de retaguarda em Lisboa vai ter novo pavilhão com mais 150 camas

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

A estrutura hospitalar de contingência de Lisboa tem nesta altura 36 camas ocupadas e 22 disponíveis para doentes ligeiros que são transferidos dos hospitais principais antes de terem alta dos doentes internados. Em declarações à TSF, o diretor da estrutura hospitalar de contingência de Lisboa, António Diniz, revela que daqui a duas semanas a capacidade do hospital será alargada a duzentas e oito camas, com a criação de um segundo pavilhão.

"Na terça-feira começaram as obras para o novo pavilhão, porque se tornou muito claro que ele iria, provavelmente, ser necessário. Está previsto poder atingir até 150 camas. Vamos tentar num prazo de 15 dias ter esse pavilhão pronto. Estamos a contar que sejam 50 camas com apoio de oxigénio", adianta.

António Diniz lembra que esta "é uma estrutura de retaguarda, não é um hospital, não é um serviço hospitalar", ou seja, "é um serviço de apoio aos hospitais para pessoas que já concluíram a maior parte do seu tratamento e que, com segurança, podem passar para uma estrutura com estas características... são doentes ligeiros."

O segundo pavilhão estará a funcionar daqui a duas semanas, uma estrutura que já não recebe apenas doentes da cidade de Lisboa: "Esta estrutura foi programada inicialmente para dar resposta aos três centros hospitalares de Lisboa e, nesta altura, ela está a tentar dar resposta a todos os hospitais da região de Lisboa, que vão de Santarém e Abrantes até Setúbal."

