"Afluência elevadíssima." S. João analisa agravamento do nível de contingência contra a Covid

O Hospital de São João, no Porto, está a equacionar a ativação do nível três do plano de contingência para a Covid-19, devido à "elevadíssima afluência" às urgências da unidade hospitalar.

"O Gabinete de Crise do CHUSJ [Centro Hospitalar Universitário de São João] reuniu esta tarde e está a ser equacionada a ativação do nível 3 do plano de contingência, que poderá ter implicações na atividade cirúrgica programada face à necessidade de alocar camas a doentes com Covid-19", informa o hospital.

A unidade hospitalar informa que existem "imensos profissionais ausentes por contração do vírus" e em que se regista "uma elevadíssima afluência aos serviços de urgências, com uma taxa de positividade para a Covid-19 acima de 40% em doentes com queixas respiratórias".

"Temos cerca de 80 doentes Internados com Covid-19", esclarece ainda o Hospital de São João.

O plano de contingência contra a pandemia de Covid-19 tem quatro níveis.

