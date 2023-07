Hospital de Santa Maria oferece Uber a médicos para fazerem partos no S. Francisco Xavier

Os vales de Uber para os médicos funcionam a partir de terça-feira, dia 1 de agosto © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por José Milheiro com Cátia Carmo 30 Julho, 2023 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte informou, através de uma nota interna, que vai pagar o transporte na Uber aos profissionais de saúde que vão fazer o serviço de obstetrícia no Hospital São Francisco Xavier enquanto decorrem as obras no Santa Maria, avança o jornal Público. Vão ser atribuídos vales de viagem até uma distância de dez quilómetros, que é a distância entre o Hospital de Santa Maria e o São Francisco Xavier.

Os vales funcionam a partir de terça-feira, dia 1 de agosto. São atribuídos diariamente em função das escalas do mês e têm de ser gastos na tarifa mais barata.

Uma solução que, para o dirigente sindical Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, não é mais do que uma obrigação do hospital.

"Quanto ao pagamento do transporte aos médicos que voluntariamente se possam deslocar para compor as equipas de urgência, aquilo que o está previsto na função pública são 36 cêntimos. Portanto, o pagamento do transporte na totalidade, que são cerca de dez quilómetros, do nosso ponto de vista não levanta qualquer problema. Aiás é obrigação da própria administração quando um profissional se desloca a outra instituição", defendeu à TSF Roque da Cunha.

Ouça as declarações do responsável do Sindicato Independente dos Médicos 00:00 00:00

A solução dos vouchers surge depois de, nesta semana, ter sido noticiado que os médicos do departamento de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria tinham mesmo que cumprir escalas no São Francisco Xavier assim que a maternidade do Santa Maria encerrar para obras. A ida para o São Francisco Xavier não é voluntária e os médicos contestam.

O bloco de partos do Hospital de Santa Maria está previsto fechar para obras, em agosto e setembro, passando os serviços a estar concentrados no Hospital S. Francisco Xavier, que a partir de 1 de agosto volta a funcionar de forma ininterrupta durante sete dias por semana.