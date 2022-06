Hospital de Santarém com constrangimentos na Urgência de Ortopedia

O Hospital Distrital de Santarém © Diana Quintela /Global Imagens

Por Lusa 30 Junho, 2022 • 22:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) confirmou esta quinta-feira constrangimentos na Urgência de Ortopedia, que se irão manter até às 08h00 de sexta-feira.

Em resposta à Lusa, na sequência da informação de que dois trabalhadores feridos numa queda num depósito de água em Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos) foram transferidos para Abrantes e Vila Franca de Xira, o HDS afirmou que, "na sequência desses constrangimentos, foi solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o encaminhamento das situações urgentes e emergentes" para outras unidades.

"Este mecanismo, baseado no funcionamento em rede do SNS, é utilizado quando há necessidade de adaptar a capacidade de resposta do Serviço de Urgência Geral, de modo a assegurar os melhores cuidados de saúde aos seus utentes", acrescentou.

Quando à Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HDS, este afirma que "esteve ativa, não se registando constrangimentos".