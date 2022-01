Hospital de Santarém retoma visitas a doentes internados na quarta-feira

As visitas decorrem de terça-feira a domingo e devem ser precedidas de marcação © Henriques da Cunha (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 11 Janeiro, 2022 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Distrital de Santarém informa que vai retomar as visitas a doentes internados esta quarta-feira.

"O Hospital Distrital de Santarém (HDS) retoma a partir desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, as visitas aos doentes internados, que estiveram temporariamente suspensas como medida preventiva devido à pandemia de Covid-19", refere o hospital em comunicado.

As visitas serão feitas de "terça-feira a domingo, entre as 14h00 e as 19h00 e devem ser antecedidas de marcação prévia". Para isso, os visitante devem contactar "o Serviço de Informação e Relações Públicas (SIRP) através dos telefones 243 300 200 ou 926 223 573".

"Tal como se verificava anteriormente, nos dias de visita é apenas permitida uma visita por doente internado, tendo cada visita a duração máxima de 30 minutos", explica o HDS.

Ainda assim, o hospital afirma que "os únicos doentes que permanecem sem visitas em enfermarias são os doentes Covid-19, salvo situações excecionais e devidamente justificadas".

"As visitas estão sujeitas a horário fixo e predefinido, consoante o quarto de internamento e a respetiva cama, sendo que para os doentes que ocupam o mesmo quarto, as visitas serão desfasadas no horário e não é permitido o acesso a outros pisos nem visitas a outros doentes, ainda que no mesmo piso", esclarece a unidade hospitalar.

Por fim, o Hospital Distrital de Santarém lembras as regras das visitas: "Os visitantes devem apresentar-se 30 minutos antes do horário de visita e respeitar as regras de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente a desinfeção das mãos, o distanciamento físico, o uso de máscara, a apresentação de certificado digital e resultado negativo de um teste de antigénio (TRAg), realizado até 48 horas antes, ou teste PCR, realizado até 72 horas antes da visita."