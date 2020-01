Hospital de São João com caso de suspeita de coronavírus

O paciente está em avaliação © Amin Chaar/Global Imagens

A RTP avança que um homem no Porto vai ser avaliado, pela suspeita de estar infetado com o coronavírus. O homem, um empresário, terá realizado uma viagem de negócios à China.

A TSF apurou que o paciente dará entrada no Hospital de São João.

O paciente ficará em isolamento para que sejam realizadas análises. Os resultados devem ser conhecidos no sábado de manhã.

O homem de 45 anos apresenta uma infeção respiratória e encontra-se ainda dentro da janela dos 14 dias de incubação.

A DGS já confirmou à Lusa que está a avaliar o caso. "Este doente regressou da China no dia 22 de janeiro onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV [Coronavírus] e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, hospital de referência para estas situações", adiantou, em comunicado.

Esta suspeita surge numa altura em que na China já se contabilizaram 213 mortos e quase dez mil infetados.

Além da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 22 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas, Índia, Suécia e Rússia.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional.