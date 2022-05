Hospital de São João decide esta 2.ª feira se interrompe atividade programada em 20%

© Artur Machado/Global Imagens

O gabinete de crise do Hospital de São João vai reunir-se esta segunda-feira, por volta das 12h00, para decidir se será necessário ativar o nível 3 do plano de contingência para a Covid-19, adiantou à TSF fonte do gabinete de imprensa.

Ativar o nível 3 do plano de contingência significa dar a possibilidade aos serviços para interromperem a atividade programada, como consultas e cirurgias, até 20%.

Na semana passada, o diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva disse que a decisão sobre a ativação do nível 3 do plano de contingência seria tomada antes do fim de semana, mas afinal só será conhecida esta segunda-feira.

Nélson Pereira alertou também para a excessiva procura pelo serviço de urgência, acrescentando que o São João estava no limite, com mais de 200 profissionais de saúde infetados e cerca de 80 doentes internados com Covid.