Aumenta a pressão no São João. Jovens infetados são quem mais chega às urgências

Unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João

Depois do alerta dado há dois dias, o número de pessoas com suspeitas de terem contraído a Covid-19, que procuram as urgências do Hospital de São João, no Porto, não se agravou, mas continua num nível preocupante. O responsável pelo serviço assinala que são os jovens que mais contribuem para essa afluência.

Para já, a tendência crescente não tem fim à vista. Nélson Pereira, coordenador da urgência, adianta que ao Hospital de São João têm chegado sobretudo jovens e há "muitos casos de estudantes em programas de Erasmus na região do Porto".

Enquanto no mês de junho a unidade hospitalar recebia diariamente "uma média de 48 doentes suspeitos [com Covid-19], na última semana houve um aumento muito significativo", sendo que na quinta-feira esse número ascendeu aos 104 casos suspeitos.

Na terça-feira, o diretor do serviço de urgência tinha alertado para a descoordenação existente nos centros de saúde e na linha de saúde SNS 24 - algo que tinha levado muitas pessoas infetadas ao Hospital de São João. Nélson Pereira acredita que os problemas estão a ser resolvidos e garante que já falou com as pessoas responsáveis por esses serviços, de modo a lidar com o crescimento de procura às unidades de saúde.

O coordenador da urgência e do serviço de medicina intensiva do Hospital de São João considera que as medidas restritivas anunciadas na quinta-feira pelo Governo são "uma mais-valia", acima de tudo para alertar que a situação epidemiológica está pior do que nos últimos meses e que preciso "redobrar os cuidados".

"Havia uma sensação mais ou menos generalizada de que o risco neste momento era muito baixo e não é exatamente assim", alerta Nélson Pereira. Trata-se de uma convicção que existe em função do grande aumento de casos que acorrem ao Hospital de São João, um cenário que se regista desde o último fim de semana.

