Hospital de São João vai elevar nível do plano de contingência. Unidades para Covid-19 lotadas

© DR

Por Sónia Santos Silva 13 Outubro, 2020 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital de São João, no Porto, vai elevar para o nível 3 o plano de contingência interno, para aumentar a capacidade de resposta aos doentes com Covid-19. O gabinete de crise da unidade está reunido de urgência.

A TSF sabe que as autoridades de saúde consideram que a situação se está a agravar. O São João tem 52 pessoas internadas com Covid-19, 11 nos cuidados intensivos.

Fonte hospitalar afirmou à TSF que as unidades de doenças infecciosas e de obstetrícia, dedicadas exclusivamente a doentes com o novo coronavírus, estão com lotação máxima.

Com o plano de contingência a subir para o nível 3 (são cinco níveis, de zero a quatro) haverá mais uma enfermaria - neste caso de medicina interna - disponível para acolher doentes infetados.

Da reunião deverá sair também o adiamento de cirurgias programadas. O hospital ainda não sabe quantos doente serão afetados.