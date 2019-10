Hospital de Setúbal investiga parto de bebé que nasceu sem rosto

Hospital de São Bernardo, em Setúbal © Carlos Santos/Global Imagens

Por Lusa 18 Outubro, 2019 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Atendendo à reclamação apresentada por parte da família, o Centro Hospitalar de Setúbal deliberou proceder à abertura de um processo de inquérito, para apurar se tudo foi feito de acordo com a 'legis artis' desde que a parturiente deu entrada no bloco de partos", referiu, esta sexta-feira, o Centro Hospitalar de Setúbal, que integra o Hospital São Bernardo.

Pub Pub

"O clínico em questão, nas tarefas que lhe estão atribuídas no Centro Hospitalar de Setúbal, não estão a realização de ecografias obstétricas, nem desempenha qualquer cargo ou função de chefia no Hospital de São Bernardo", acrescenta o centro hospitalar, em comunicado.

Pub Pub

Na quinta-feira, o Centro Hospitalar de Setúbal já tinha esclarecido que o acompanhamento da gravidez da mulher que deu à luz um menino com várias malformações, sem olhos, nariz e parte do crânio, no Hospital São Bernardo, em Setúbal, não tinha sido feito naquela unidade hospitalar, onde se realizou apenas o parto.

De acordo com o CHS, "a criança e a família têm sido acompanhados no Serviço de Pediatria com o apoio da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos do Centro Hospitalar de Setúbal".

Outras fontes hospitalares disseram à agência Lusa que o obstetra Artur Carvalho, médico assistente graduado sénior, que, alegadamente, não detetou malformações graves no bebé, terá acompanhado a gravidez da mãe da criança a título particular, numa clínica privada muito próxima do hospital, e que não terá detetado as referidas malformações nas ecografias realizadas.

Os pais apresentaram queixa contra o médico que acompanhou a gravidez, no Ministério Publico de Setúbal, na última sexta-feira.

Fonte oficial da Ordem dos Médicos confirmou que o médico Artur Carvalho tem quatro processos em curso no conselho disciplinar da Ordem dos Médicos.