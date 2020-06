Hospital de Torres Vedras confirma foco de infeção

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Há pelo menos cinco infetados pelo novo coronavírus no Centro Hospitalar do Oeste, em Torres Vedras.

O foco de infeção surgiu no serviço de urgências depois de um utente ter sido diagnosticado com Covid-19, confirmou à TSF Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste.

O utente encontra-se internado na área reservada à Covid-19 do hospital e estão a ser feitos testes a todos os que com ele contactaram.

O hospital confirma, para já, cinco casos de infeção, mas admite que o número possa aumentar.

O serviço está a funcionar normalmente "estando a ser adotadas as medidas necessárias".

Num comunicado emitido esta quarta-feira o Centro Hospitalar do Oeste considera que "foram cumpridas, nesta situação os procedimentos previstos em época covid".

Uma vez que, "sendo o utente assintomático", não foi assistido na área criada para o atendimento de doentes com suspeita de infeção, no Hospital de Torres Vedras, tendo "a primeira admissão [sido] na urgência".

