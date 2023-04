Hospital do Oeste no Bombarral ou Caldas da Rainha? Ministro da Saúde adia decisão

© Nuno Veiga/Lusa

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIO) ficou surpreendido com a informação de que o ministro da Saúde vai adiar a decisão sobre o novo Hospital do Oeste. Manuel Pizarro tinha anunciado que essa deliberação aconteceria até 31 de março, mas após a câmara das Caldas da Rainha ter enviado um estudo com uma localização que contraria a decisão dos 12 municípios da Comunidade Intermunicipal, o ministro anunciou ter decidido adiar a decisão final numa nota enviada à agência Lusa.

"A decisão do Ministério da Saúde será tomada após ser recebido o relatório do grupo de trabalho", revelou a tutela, numa resposta por escrito. O ministério de Manuel Pizarro "não deixará de ter a conta todos os contributos que sejam apresentados, que devem ser incorporados na decisão a adotar", referindo-se ao estudo entregue em 21 de março pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

No entanto, o presidente da CIO lembra que um estudo ganho em concurso público pela Universidade Nova e que teve os contributos do Centro Hospitalar do Oeste, da ARS e da própria Comunidade Intermunicipal, já definia a localização do hospital no Bombarral e apontava o perfil assistencial da nova unidade: quantas camas teria, que especialidades, etc. Este estudo foi enviado ao Ministério da Saúde em novembro de 2022.

Pedro Folgado pede à tutela rapidez na decisão. "Não fui eu que disse, foi o senhor ministro, que no final do primeiro trimestre estava em condições de decidir", recorda o também presidente da Câmara Municipal de Alenquer.

"Se não for nos primeiros dias de abril, pelo menos que até ao fim de abril haja uma decisão", refere. "Estamos a aguardar que o senhor ministro nos diga alguma coisa sobre o assunto", sublinhando que soube pelas notícias a decisão ministerial.

Pedro Folgado afirma que, como presidente de uma câmara do Oeste, faz mais sentido o hospital ficar no Bombarral, localização mais central, e não em Caldas da Rainha situada mais a norte.

"O princípio foi sempre o mesmo, [o hospital] era para todos os habitantes do Oeste, não faz sentido deslocá-lo para Norte", aponta. "A localização terá de ser central, no Bombarral, no Cadaval, não sei, mas terá que ser central", sublinha.

A Câmara do Bombarral já tinha disponibilizado gratuitamente um terreno para o hospital. A ficar instalada nas Caldas da Rainha poderia levantar mais problemas, visto que a localização apontada pela câmara municipal local para implementar a unidade hospitalar é um terreno situado numa área de proteção de instalações militares.