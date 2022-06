Hospital diz que é "prematuro" relacionar morte de bebé com falta de obstetras

O esclarecimento do Centro Hospitalar do Oeste surge depois de uma grávida ter perdido o bebé © Telmo Pinto / Global Imagens

O Centro Hospitalar do Oeste afirmou, esta sexta-feira, que não há "nenhum nexo de causalidade" entre a morte do bebé no hospital das Caldas da Rainha e as "limitações no preenchimento das escalas" e, pouco depois, num novo comunicado sublinhou que, com a abertura do processo de inquérito e participação do caso à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, é "prematuro estabelecer qualquer relação de "causa-efeito entre o encerramento da urgência obstétrica e o referido episódio".

"O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste lamenta profundamente a morte registada e endereça sentidas condolências a todos os familiares", pode ler-se na mesma nota.

O esclarecimento surge depois de uma grávida ter perdido o bebé, alegadamente por falta de obstetras no hospital das Caldas da Rainha, levando o hospital a determinar a abertura de um inquérito e a participar o caso à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

A RTP refere que o incidente aconteceu na noite de quarta-feira, quando o serviço de urgência em obstetrícia daquela unidade estava encerrado por falta de médicos.

A situação terá atrasado o atendimento à mulher grávida, que acabou por perder a criança.

Notícia atualizada às 13h39