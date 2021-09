Hospital Garcia de Orta reabre urgência pediátrica a partir desta segunda-feira

O serviço de urgência da pediatria passa a contar com oito médicos pediatras, o dobro do existente em 2019 © Pedro Granadeiro / Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 13 Setembro, 2021 • 14:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta, que assegura o atendimento de crianças e jovens com idade inferior a 18 anos, com doença de caráter urgente, vai voltar a funcionar "de forma ininterrupta" a partir das 20h00 desta segunda-feira.

Depois de ter encerrado em novembro de 2019, a administração do hospital afirma que as equipas deste serviço, que funciona entre as 20h00 e as 08h30, foram reforçadas e organizadas "de modo a reter e captar maior número de profissionais". Atualmente, o serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta conta com oito médicos pediatras, que "passam a assumir as funções de chefe de equipa de urgência, o dobro do existente em 2019".

Em comunicado enviado às redações, João Franco, diretor do Serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Orta, atribui esta reabertura "à competência e dedicação dos profissionais que permitiram preservar a qualidade e humanização de cuidados".

"Deve ser também destacado o empenho de todos os profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal que trabalham diariamente de forma integrada com o Hospital Garcia de Orta EPE, inclusive na Urgência Pediátrica e no atendimento da doença aguda em idade pediátrica, nos cuidados de saúde primários", pode ler-se na nota.

João Franco considera, ainda, que é "importante sensibilizar" a população "para o acesso apropriado à Urgência Pediátrica, reservando-o para situações de verdadeira urgência", acrescentando que "perto de 70% das admissões diárias correspondem a situações que podem ser observadas durante o dia, em consulta com o médico assistente ou nas diversas modalidades de atendimento para doença aguda, no Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal".

O presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta refere, no mesmo comunicado, que "só com a enorme entrega, flexibilidade, sentido e espírito de missão e sobretudo, de valorização da "causa pública" pelos nossos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, entre outros profissionais do Serviço de Pediatria, foi possível ultrapassar este período difícil na história do Serviço e dos quase 30 anos do Hospital Garcia de Orta".