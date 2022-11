Hospital Sobral Cid com espaço de artes para promover saúde mental

© Marta Melo/TSF

Uma mão, um sol e um pôr do sol. São trabalhos de Ana, uma das utentes do Hospital Sobral Cid, que estava esta manhã na abertura da Casa de Artes: "Acho muito interessante, muito gratificante. É bom para distrair a mente, para educar e de autoconhecimento através deste trabalho."

A Casa de Artes tem a colaboração do projeto "Nós os Loucos aqui vos Esperamos", da associação Manicómio, e quer através das artes promover a saúde mental dos utentes do hospital.

"O projeto pretende desenvolver a capacidade dos doentes com patologia psiquiátrica no sentido de uma libertação interior e na criação de novas artes", afirmou Horácio Firmino, diretor do Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) de Psiquiatria.

Segundo o diretor é preciso "deixar de ter a ideia que para desenvolver a saúde mental apenas são necessários medicamentos e psicoterapia" e que há outras intervenções possíveis. Por isso, a abertura que diz haver para alargar os métodos de intervenção com os pacientes, referindo a fotografia ou o teatro como possibilidade. Ainda assim, nota, que nada está definido.

A participação no projeto Casa de Artes é voluntário, com Horácio Firmino a adiantar que há mais de 100 pacientes que a podem frequentar.

Esta iniciativa abrange ainda alguns profissionais de saúde. Segundo Horácio Firmino a intenção é que possam "ganhar alguma formação de utilização dos materiais pelos monitores que vem do Manicómio para que, amanhã, quando o projeto que acabar, em março/abril, este projeto não morra".

"Durante os próximos seis meses temos cá um artista que vem mediar a ligação com a arte e com as pessoas do hospital e tentar não ensinar mas proporcionar ferramentas", explica Sandro Resende, do Manicómio, sobre o trabalho a desenvolver.

A colaboração com o Hospital Sobral Cid está integrado na segunda edição do projeto "Nós os Loucos aqui vos Esperamos" desenvolvido anteriormente nos hospitais Magalhães Lemos e Conde Ferreira. Sandro Resende espera que, se houver trabalhos de qualidade, esta iniciativa termine com uma exposição para mostrar os trabalhos dos utentes.