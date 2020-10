Hostéis acolhem universitários para salvar um ano para esquecer

© Pixabay

Rui Pina nunca se queixou de falta de procura. O hostel que abriu em 2008, no centro do Porto, quase não tinha concorrência na altura e quando esta apareceu, o turismo estava em grande na cidade. 2020 é o ano em que tudo mudou, porque a época alta parecia baixa. "Este ano, o verão parecia inverno".



Com as quebras recordes no número de turistas, no ano que se esperava o melhor de todos no Porto, o resto do setor também fez pela vida, com muitos hotéis, até de cinco estrelas, a praticarem preços mais baixos, fazendo concorrência aos estabelecimentos com tarifas mais acessíveis.



Agora há um ponto de luz no fim do túnel. O governo anunciou, a 21 de setembro, um programa que vai disponibilizar 4.500 camas no setor da hotelaria, para estudantes do ensino superior. O hostel de Rui Pina tem quarenta e duas camas e vai dispensar seis para alunos da Universidade do Porto. Assim, junta o agradável, que é a possibilidade de ajudar quem precisa, ao útil.



"Pelas nossas contas, se há um número reduzido de dias de ocupação que estará com uma taxa de ocupação acima dos 75%, então podemos disponibilizar esses quartos, mesmo que isso represente uma quebra de capacidade, para os alunos universitários.



As adaptações, para acolher os universitários são poucas e fáceis de fazer.



"Tem a ver com os horários de reserva da cozinha, que vão ter que ser articulados com os dos turistas. Um dos chuveiros será só para eles, não vão partilhar com turistas e vamos colocar secretárias nos quartos".



Em Peniche, é ainda mais fácil, no hostel de Nuno Constantino. Os três espaços, com duas camas cada, têm tudo o que é necessário.



"São três apartamentos, todos eles com cozinha, portanto é uma oferta muito adequada para estudantes que vão ter tudo o que teriam numa casa".



Nos hostels, o Estado vai pagar por cada aluno, perto de duzentos e setenta euros mensais. O valor inclui todas as despesas de acomodação. Nuno, tal como Rui, garante que o dinheiro não é tudo.



"É uma das formas de nós contribuirmos, à nossa escala, para este problema que surgiu com a pandemia. Mais, no âmbito do protocolo só vamos aceitar alunos bolseiros, porque acreditamos que são estes os mais necessitados nesta fase".



O hostel, em Peniche, abriu há quinze meses. O verão do ano passado foi atípico por ser o primeiro. O de 2020 foi ainda mais atípico por causa da Covid-19. Nada que altere os planos de ampliação de passar de quarenta para 130 camas.

