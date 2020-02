Hotéis não sabem como agir em caso de surto

© Photo by Marten Bjork on Unsplash

Por Maria Augusta Casaca 28 Fevereiro, 2020 • 14:29

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) ainda espera esclarecimentos por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) para saber como agir no caso de haver um surto de coronavírus num hotel.

A AHP teve ontem uma reunião com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e alertou para o facto de os estabelecimentos hoteleiros não serem empresas comuns. Ali, há turistas vindos de todo o mundo.

"A verdade é que para os hotéis não há ainda uma orientação por parte da DGS e o compromisso foi fazê-lo, hoje ou amanhã", esclarece a Presidente da AHP.

Cristina Siza Vieira ressalva, no entanto, que há procedimentos já recomendados relativamente à higiene e limpeza. Quanto ao resto, os hoteleiros têm ainda muitas dúvidas como agir.

Cristina Siza Vieira, presidente da AHP, salienta que se houver um ou dois hóspedes diagnosticados com o coronavírus sabem o protocolo a seguir, mas se o vírus estiver disseminado questionam se será possível o hotel entrar todo em quarentena como já aconteceu em Espanha.

"Não sei como é que Tenerife vai conter mil e tal pessoas num hotel", refere. "Há outras soluções", garante a dirigente da AHP que explica que se essa solução for seguida será sempre a DGS a determiná-lo.

A AHP está também preocupada com a duração desta epidemia. A secretária de Estado do Turismo previu para este ano um crescimento de 5 a 7% no setor mas se o surto do coronavírus se prolongar as previsões podem ficar comprometidas.

Cristina Siza Vieira teme que particularmente a Páscoa e o segundo semestre do ano, alturas determinantes para o turismo, possam ser afetadas.

Os hoteleiros têm recebido cancelamentos de reservas, ​​​​​​até agora sem muita expressão, mas que a longo prazo podem vir a prejudicar o ano turístico.