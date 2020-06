Hotéis reabrem com muito gel desinfetante

© TSF

Está tudo pronto para abrir amanhã mas o hotel pretende que os turistas se sintam em férias e não num hospital. Embora seja impossível esquecer os tempos em que vivemos. Logo à entrada há avisos para manter a distância. Na receção vê-se também o selo de Clean & Safe e o pedido para os hóspedes usarem máscara nas zonas fechadas.

O proprietário do Hotel D. José, em Quarteira, explica que por toda unidade hoteleira ​​​​​​​também não vai faltar o gel desinfetante." Nas áreas públicas. no restaurante, em todas as saídas dos elevadores", diz João Soares.

As ementas e todos os serviços do hotel podem também ser consultadas por telemóvel através do QR Code. Tudo de forma digital para que haja o menor contacto possível entre os funcionários e os hóspedes. Para evitar também amontoados de pessoas na sala de pequenos almoços, João Soares afirma que o hotel já definiu "uma estratégia".

"Na eventualidade de termos ocupação superior, colocamos uma esplanada na zona exterior do hotel com o devido afastamento social." O buffet é também servido por dois funcionários e há igualmente uma coffee station onde será servido café, sumos, águas.

Nesta unidade hoteleira já não há funcionários em lay-off e pelo menos para os feriados da próxima semana existem boas perspetivas. "Temos uma ocupação bastante boa, temos 100 quartos ocupados e todos os dias está a subir", revela o hoteleiro.

É, pois, uma época balnear que começa com algum ânimo à espera que o Verão não traga nuvens no horizonte.