Hotéis recebem doentes com Covid-19

Algarve, Madeira e Braga. São 3 locais onde há unidades hoteleiras a receber doentes infetados pelo vírus da Covid-19. Pacientes que saem dos hospitais e ainda se encontram positivos. É o caso de um hotel em Alvor. Apesar de estar disponível desde o início, só nesta 3ª. vaga da pandemia se justificou a sua utilização. " São doentes que vêm do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve CHUA), já não são pacientes agudos mas não têm condições para regressar, ou aos equipamentos sociais onde se encontravam ,ou às suas casas", refere o coordenador regional do Algarve no combate à pandemia. Jorge Botelho explica que a maior parte dos que necessitam de aceder a esta Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) são idosos. São "situações sociais" que precisam de suporte assistencial. Para 40 quartos disponíveis neste hotel há pouca procura." Já lá tivemos 20 pessoas, agora temos menos de 10", revela.

Também em Braga, a diocese colocou à disposição dos doentes a restabelecer-se da Covid-19 o Hotel João Paulo II. O presidente da câmara de Braga esclarece que são também pessoas que já sairam do hospital, precisam de fazer quarentena e não necessitam de cuidados médicos diferenciados." É um estágio intermédio entre a alta hospitalar e as instituições sociais", refere.

E também aqui, em 90 quartos disponíveis, são poucos os que estão ocupados." Não tem havido de facto muita procura por este tipo de espaço, mesmo no maior pico da pandemia", sublinha o autarca. Sobretudo porque muitas pessoas que têm alta hospitalar, idosos na sua maior parte, têm algumas limitações de mobilidade para as quais esta estrutura não está preparada.

