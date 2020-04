Hotel do Porto vai disponibilizar 70 quartos para profissionais de saúde

O Porto Palácio Hotel assegura os serviços essenciais de apoio aos profissionais de saúde © EPA

O Porto Palácio Hotel vai disponibilizar cerca de 70 quartos para alojar profissionais de saúde que estão de serviço no combate à Covid-19 nas unidades hospitalares do Porto, avançou esta quinta-feira a Sonae Capital.

"Uma vez que o hotel está encerrado para efeitos comerciais, não podemos deixar de nos associar à Câmara Municipal do Porto e de contribuir com condições de conforto e de segurança para quem está na linha da frente da batalha contra a Covid-19", afirmou Pedro Serra, Diretor Geral de Operações para a Hotelaria da Sonae Capital, em declarações à Lusa.

Aquele responsável assegura que a estrutura, que tem 251 quartos, tem capacidade de resposta "e vontade de ajudar".

"Os profissionais de saúde devem ser a nossa prioridade neste momento, de forma a garantir todas as condições para controlar a pandemia o mais depressa possível" disse, deixando um agradecimento aos colaboradores que vão tornar esta ação possível.

Para além do alojamento e dos procedimentos de limpeza e higiene, o Porto Palácio Hotel assegura os serviços essenciais de apoio aos profissionais de saúde, disponibilizando o pequeno-almoço em lunch box, serviço de café na zona da receção e estacionamento.

Segundo os dados divulgados pelo município, a 20 de março, o número de quartos disponíveis no Porto para profissionais de saúde ultrapassava já os 300.

"Em apenas quatro dias, o número de quartos disponibilizados pelos empresários do setor do turismo subiu mais de uma centena de unidades. De cerca de 180, ultrapassa agora os 300 quartos disponíveis, evidenciando o elevado sentido cívico destes empresários e proprietários neste momento de emergência", assinalava a autarquia, numa nota publicada na sua página oficial.

A coordenação, explicava a mesma nota, é feita pela câmara que, numa base diária, articula a disponibilidade de quartos com os hoteleiros da cidade e envia a lista atualizada às administrações hospitalares e à Ordem dos Médicos.

À data, o município salientava ainda que cabe a cada profissional de saúde que necessite de alojamento solicitar ao seu hospital o acesso à listagem para que, deste modo, possa contactar os estabelecimentos hoteleiros ou alojamento locais e aferir a existência de vaga.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira (+9,5%).

Dos infetados, 1042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado esta quinta-feira o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.