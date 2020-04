Hoteleiros do Algarve dizem não aguentar lay-off por mais de dois meses

© Luís Forra/Lusa

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas,

considera que tudo indica que a retoma no turismo irá demorar muito tempo, "talvez na Páscoa do próximo ano".

Nesse sentido, "as empresas só poderão suportar os 30% dos 66% dos vencimentos dos trabalhadores durante cerca de 2 meses".

Os hoteleiros consideram "urgente que o Governo decida assumir a totalidade dos 66%, caso contrário as empresas terão de extinguir postos de trabalho, uma situação que é preciso evitar a todo o custo", afirmam em comunicado.

Os hoteleiros consideram ainda necessário o Governo "estipular um prazo máximo de 15 dias para as instituições financeiras se pronunciarem, independentemente dos detalhes processuais posteriores", na concessão de crédito às empresas.

Para a AHETA, "o Governo não pode descartar a hipótese de conceder financiamentos a fundo perdido ao setor turístico".

Sem esse apoio, as empresas acreditam que "não poderão ser competitivas aquando do reinício de uma recuperação que se prevê lenta, progressiva e muito prolongada".

A AHETA defende a necessidade de reorientar toda a estratégia promocional do país e de regiões como o Algarve, assim como o funcionamento, missão e objetivos do Turismo de Portugal.

A Associação considera que o mercado interno terá grande importância na recuperação turística, por isso"o Governo deve aprovar a dedução no IRS dos portugueses que façam férias no próprio país, durante um período de dois anos."