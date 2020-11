Hugo Gilberto junta-se a Sandra Sousa no Jornal 2 da RTP. Internacional e cultura são apostas

Hugo Gilberto © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 25 Novembro, 2020 • 22:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor-adjunto da RTP Hugo Gilberto vai passar a apresentar o Jornal 2, em rotação com Sandra Sousa. O telejornal de horário nobre do segundo canal da RTP vai apostar num forte conteúdo internacional e cultural.

O jornalista da televisão pública vai alternar semanalmente a condução daquele noticiário com Sandra Sousa, que assumiu o formato após a saída de João Fernando Ramos para a TVI. O Jornal 2 realiza-se, durante a semana, no Centro de Produção do Porto, em Vila Nova de Gaia.

Hugo Gilberto, contudo, vai manter-se na condução do programa de debate desportivo "Trio d"Ataque", na RTP3, até ao final da atual época de futebol. Vai para o ar aos domingos e junta adeptos do FC Porto, Benfica e Sporting.

Hugo Gilberto tem o pelouro do desporto e da redação da RTP no Norte do país. A direção de informação da televisão do Estado é liderada por António José Teixeira.