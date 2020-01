"Humanista e disponível." Miguel Guimarães é único candidato à Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos © Pedro Correia/Global Imagens

Miguel Guimarães renova esta quarta-feira o mandato como bastonário da Ordem dos Médicos, é o único candidato depois de ter sido eleito em 2017, com 73% dos votos.

Nunca deixou de exercer. Os pacientes elogiam a disponibilidade e dedicação.

"O meu pai já é seguido pelo dr. Miguel Guimarães há 15 anos. Numa consulta normal foi diagnosticado cancro maligno da próstata. Nesse dia não vimos um médico à nossa frente, vimos um ser humano que esteve ali a apoiar-nos como se fosse família".

O pai de Ana Paula Tavares já foi operado sete vezes, é seguido no Hospital de São João pela equipa do dr. Miguel Guimarães. O cargo de bastonário não teve qualquer impacto na relação com os doentes.

"Qualquer pergunta seja ao fim de semana, à semana... pode não atender logo mas responde. Ele não vê as pessoas como um paciente, como mais um".

Uma ideia partilhada por Fernando Heitor, há quase 20 anos que é seguido em urologia por Miguel Guimarães.

"É um humanista profundo, de uma disponibilidade sem limites. O facto de ser bastonário não atrapalha o exercício da profissão, embora uma ou outra vez tenha alterado a consulta. Está sempre pronto".

Fernando Heitor diz que nunca ficou sem resposta a uma chamada ou pedido de ajuda... o bastonário tem a agenda preenchida mas respeita o tempo com os doentes.

"Que me lembre só atendeu uma vez, de resto se tocar o telefone durante a consulta ele tem o cuidado de o silenciar e depois devolverá a chamada".

Maria de Fátima Soares tem 69 anos, conheceu Miguel Guimarães por intermédio de outro médico e nunca mais o largou. "É uma pessoa muito disponível, deu logo o número de telemóvel para se fosse preciso alguma coisa. Quando ligo está sempre disponível".

E garante que não o troca, gosta de ter um médico que olha os doentes nos olhos.

"Quando ele veio para o Porto disse-me que eu ia ter que escolher outro médico de Viana do Castelo (onde era seguida), mas eu disse logo que ia para onde o dr. Miguel for. Ele perguntou: 'E se eu for para o Algarve?' Eu respondi: vou até ao Algarve à consulta!".

Ouça aqui o testemunho dos pacientes de Miguel Guimarães 00:00 00:00

Miguel Guimarães renova hoje o mandato como bastonário da Ordem dos Médicos, é o único candidato. Natural do Porto, terminou a especialidade de urologia em 1997, atualmente é urologista no Hospital de São João e dá consultas no privado.