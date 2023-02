IAPMEI alvo de buscas pela Polícia Judiciária

© André Luís Alves / Global Imagens

A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) foi esta terça-feira alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ), confirmou fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar à Lusa.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada por fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar à Lusa, que precisou que as buscas tiveram lugar esta tarde.

O IAPMEI está sob tutela do Ministério da Economia e a estrutura orgânica conta com sete direções e vinte e oito departamentos.

Fonte oficial do IAPMEI, contactada pela Lusa, também confirmou as diligências da PJ nas instalações da agência, tendo sido "prestado todo o apoio necessário".

O IAPMEI tem como missão "promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e do Mar, designadamente das empresas de pequena e média dimensão, com exceção do setor do turismo e das competências de acompanhamento neste âmbito atribuídas à Direção-Geral das Atividades Económicas".

O IAPMEI é liderado por Luís Pratas Guerreiro.