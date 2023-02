Iberia "não é boa solução" para TAP, Marcelo considera "bom sinal" mobilização da CGTP e outros destaques TSF

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © Tiago Petinga/Lusa

O ministro da Economia e do Mar defendeu esta quinta-feira que o objetivo do Governo é "atrair o maior número de propostas" para a privatização da TAP para realizar "um negócio que seja em benefício dos destinos do país".

Sobre a ida da ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para a Fladgate Partnership, o ministro da Economia e do Mar revelou que não existiram irregularidades na atribuição de utilidade turística ao empreendimento da empresa que convidou a ex-secretária de Estado para trabalhar, segundo um parecer dos serviços técnicos.

Em dia de protesto nacional, o Presidente da República considerou "um bom sinal" a mobilização da CGTP, defendendo que é importante as centrais sindicais manterem "o contacto com o terreno" face a novos sindicatos e movimentos.

Do lado da central sindical, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, fez um balanço "muito positivo" do dia nacional de protesto, que decorre em vários pontos do país, afirmando que as manifestações são uma resposta à "degradação das condições de vida" em Portugal.

Já no que toca à imigração, o Presidente da República não se quer comprometer com uma posição, mas deixa subentendido que os problemas nas condições de trabalho que envolvem imigrantes não se resolvem a limitar a imigração, mas com fiscalização. Deixando claro que há uma grande falta de mão-de-obra em Portugal, Marcelo não comenta contingentes defendidos por Carlos Moedas, mas até considera que pode ser útil fazer um levantamento sobre necessidades laborais no território nacional.

Nos EUA, o músico e compositor norte-americano Burt Bacharach morreu na quarta-feira, em casa, em Los Angeles, aos 94 anos, de causas naturais.

Em Meca, o avançado português Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro "póquer" no futebol saudita, ao assinar os quatro golos sem resposta com que o Al-Nassr venceu na visita ao Al-Wehda.

Depois de o professor do Instituto Superior Técnico Mário Lopes ter duvidado da resistência contra sismos do novo hospital que vai nascer em Lisboa, o bastonário da Ordem dos Engenheiros vem negar essa tese. Fernando de Almeida Santos diz, em declarações à TSF, estranhar o teor das declarações feitas pelo especialista em engenharia sísmica.

Volodymyr Zelensky apelou à União Europeia para dar luz verde à adesão da Ucrânia ainda este ano. No dia em que participa, em Bruxelas, na reunião do Conselho Europeu, o Presidente Ucraniano ouviu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen dizer, porém, que o processo é demorado e há "um caminho longo" a percorrer.

Por cá, a Polícia Judiciária denunciou a existência de um e-mail fraudulento que está a circular sobre um suposto protocolo de cooperação estabelecido com o serviço MBWay que pede a atualização dos dados multibanco dos cidadãos.

Nuno Melo fez um ultimato ao PSD: os sociais-democratas têm de escolher entre o caminho da "democracia e da liberdade" e governar ao lado do CDS, ou optar "pela conversa de café", "sem maneiras", e escolher o Chega como parceiro.