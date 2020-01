IC19 cortado devido a acidente

Ainda não existe previsão para a reabertura da estrada © Manuel de Almeida/Lusa

A circulação de trânsito encontra-se cortada, desde cerca das 6h00 desta manhã, no IC19, na zona de Ranholas, no sentido Lisboa - Sintra. Na origem do corte da estrada está o despiste de uma viatura ligeira, que não causou quaisquer feridos, adiantou a Infraestruturas de Portugal.

O trânsito está a ser desviado, como alternativa, para a A16 - Circular Exterior da Área Metropolitana de Lisboa.

A estrada permanece cortada para a remoção da viatura que se despistou e para limpeza da via.

No sentido Sintra-Lisboa, há fila desde Tercena até Queluz e o trânsito encontra-se ainda ainda muito intenso até ao nó da Amadora.

Notícia atualizada às 7h59

