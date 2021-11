Identificado novo surto de Covid-19 no IPO de Lisboa

© Thomas Meyer/Global Imagens (arquivo)

Após dez meses sem identificar qualquer caso, há um novo surto de Covid-19 no IPO de Lisboa, avança o Observador e confirmou a TSF.

No final da última semana, um dos doentes internados no instituto testou positivo e, no processo que se seguiu, de testagem a todos os doentes e funcionários do serviço em causa, foram identificadas as infeções de 12 doentes e nove profissionais de saúde.

O instituto diz estar a funcionar normalmente e apela a todos os doentes para que não interrompam os tratamentos a que estão sujeitos.

Em comunicado, o IPO acrescenta que os doentes infetados "foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde".

Já os doentes com teste negativo permanecem internados no serviço em causa, que se ajustou de forma a "manter a atividade cirúrgica".