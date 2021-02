Idosos cada vez mais isolados nas aldeias com confinamento

Por Ana Peixoto Fernandes 12 Fevereiro, 2021 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

"Dona Maria, é a GNR". O agente Eduardo Viamonte chama por Maria Helena, de 77 anos, à sua porta, em Arga de São João, em Caminha. A idosa está em casa, onde, de resto, tem passado os dias de confinamento, entretida com a sua horta e os seus animais domésticos. A visita dos militares da GNR é das poucas que tem recebido desde que começou a pandemia.

"Uma pessoa não vê ninguém. Quando havia uma missa, a gente até ia para falar com as pessoas, que é quando se juntam um bocadinho, mas não há. É chato", diz aborrecida, contando que pela aldeia deserta, apenas passam "o Fernando do pão, três vezes por semana, o Paulo do peixe, quase todos os dias, e o merceeiro Benjamim, duas vezes por semana". "Não há muitas conversas", resume.

A vizinha Alice é das poucas com quem Maria Helena vai conversando. Mas esta nem sempre está recolhida. "Saio com as ovelhas. Tenho de ir, se não morrem. Vou e depois venho para casa. Hoje tive de ir a Caminha, tratar do registo delas. Tive sorte que estava sol. Foi Deus. Peço a Deus. Sou muito religiosa. Missa não há, mas rezo muito", diz Alice Barros, de 69 anos.

"A nossa perceção é que esta pandemia veio isolar ainda mais estes idosos. Não podem sair de casa. Alguns optaram mesmo por não sair mais, não têm filhos ou família próxima, e acabam por ficar isolados e a única visita que têm é a nossa ou de entidades locais", declarou o comandante do destacamento territorial de Viana do Castelo, Pedro Costa, que, uma destas manhãs, acompanhou no terreno os agentes Eduardo Viamonte e Andreia Correia, que formam equipa de intervenção junto da população mais vulnerável.

A GNR tem sinalizados 42 mil idosos a viver isolados em todo o país. No distrito de Viana do Castelo, são 1043, dos quais 128 nos concelhos de Viana do Castelo e Caminha, onde aqueles operacionais estão a alertar os mais velhos para as burlas da pandemia.

"Temos, um pouco por todo o país, algumas pessoas que arranjaram aqui uma oportunidade para enganar estes idosos. Viemos preveni-los que a vacinação será nos centros de saúde e não em casa, e que há burlões a bater à porta das pessoas a perguntar se têm dinheiro para desinfetar", afirma o Comandante Pedro Costa.

Damião Afonso, de 82 anos, vive com a irmã Ana, de 67, na aldeia de Azevedo, Caminha. Aos guardas que lhe bateram à porta, conta que "estava a ler a bíblia". "Gosto de a ler. Diz que Jesus Cristo era amigo do povo", afirma. E Ana comenta: "Desde que veio esta pandemia, ele tem medo. Desde março que não sai de casa. Eu saio para ir às compras a Caminha à quarta-feira (dia de feira) e vou para o campo. Faço o comer, lavo a roupa e às vezes ralhamos um com o outro. E pronto".

